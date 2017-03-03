電子票證看蘭展 搭公車免費
「2017臺灣國際蘭展」從4日至13日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區盛大展開，交通局已規畫大台南公車加開班次疏運人潮，只要民眾搭公車前往蘭展會場，不但可免去塞車、找停車位之苦，持電子票證還可享免費搭乘及門票優惠。
交通局長林炎成表示，去年蘭展期間，大台南公車總計疏運約2.8萬人次，有效疏解展期人潮、車潮帶來的交通疏運壓力。今年蘭展再次規畫公車接駁疏運服務，為服務搭乘大台南公車參訪蘭展的海內外遊客，交通局於活動期間將派員駐點各接駁處，提供民眾詢問、引導等相關乘車資訊，透過不打折的服務精神迎接訪客，歡迎民眾一起來臺南「搭公車看蘭展」。
公共運輸處處長黃耀國也表示，搭火車的民眾，可在新營火車站前的新營客運總站，搭乘大台南公車「黃幹線」前往蘭花園區。為疏運參觀人潮，交通局還特別協調客運業者活動期間加密班次，平日每15分鐘、假日每10分鐘就有一班車。至於搭乘高鐵的遊客，可在高鐵嘉義站2號出口搭乘大臺南公車「黃9」支線，展覽期間每半小時一班車，在「後壁火車站」下車後，轉乘蘭展免費接駁專車直達會場。
林炎成還強調，持電子票證搭公車參觀蘭展，不僅便利，更有多項票價優惠；其中，黃幹線從新營市區各站往返蘭展會場（原價單程29元），以及黃9支線從高鐵嘉義站往返後壁火車站（原價單程61元），憑電子票證均享不限次數免費優惠。
(中時)
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