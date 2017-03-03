黃之鋒來台 白狼次子張瑋接機撞警遭訴

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香港眾志政黨秘書長黃之鋒年初受時代力量之邀來台，「白狼」張安樂次子、中華統一促進黨兩岸事務部副部長張瑋率3幹部涉嫌闖入管制線內、衝撞警方人牆、與在場員警發生拉扯，造成員警受傷。

4人坦承向前推擠警方人牆，卻否認妨害公務，稱只是想要求黃等人不要來台影響社會秩序。張瑋認為黃來台會為台灣帶來亂象、增加大陸對台灣的敵意，但黃卻因在台人脈得以躲在警察背後，別無選擇下才做出較激烈的表達方式，無意傷警。

但蒐證影帶清楚拍下一行人推擠員警導致員警撞到玻璃門等情況，2名員警也因此手腕、下巴淤挫傷，桃檢依妨害公務罪嫌，將40歲張瑋、37歲屏東黨部總幹事余學誠、43歲道玄支黨部主任委員郭啟源、28歲道玄支黨部總幹事高健閎4人起訴。

(中時)