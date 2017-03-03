九二共識老舊？詹啟賢：有新辦法再談改變
角逐國民黨主席的詹啟賢談及兩岸關係，表達過去8年都因九二共識、一中各表為基礎，才能發展穩定，現在執政政府認為這基礎老了、舊了，那就先提出新的有效看法，再來談改變吧。
詹啟賢今天上午拜會同樣醫界出身的花蓮市長魏嘉賢，除了肯定魏市長年輕有為，自上任後對花蓮多項正面市政推動都已感受得到，他也直言，花蓮的改變已經開始，黨內的改變正要從他開始。
雙方面談中，談及花蓮觀光困境，同期遊客比往年減少五成，原訂縣府規劃的「醫療觀光」被迫難產，至今多以國內遊客勉強撐過，此外，長照計畫在縣府的規劃下，公所主要為協助立場，提供場域、人員及計劃提供，詹則建議可規劃外來遊客長照服務，尤其花蓮又有養老環境優勢，朝向發展長照不外乎是個選擇。
詹啟賢於對談中說，魏嘉賢為花蓮帶來改變，而國民黨內的改變現在才要開始，他大談四樣優勢，包括沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊思維及擁有民間經營歷練等，他有信心帶領黨內走出封閉風格，為黨內帶來更多社會認同，直呼改變從我開始。
媒體詢問詹啟賢，對兩岸關係看法，他比擬兩岸關係處理如同病人吃藥，這個病吃這個藥吃20年，每次都會好，老了、舊了，可是有效，在沒有新藥提出前，提出換藥需求，那先提出更好的辦法吧。
他強調，九二共識、一中各表這個基礎雖然過去8年都如此，也因為這樣，才能穩定發展；現在民進黨政府有不同看法，但他認為此基礎還是要存在。
(中時)
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