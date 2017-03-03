文創市集初體驗，灣裡文青朝聖新指標

台南市南區灣裡黃金商圈發展協會、市議員林美燕合辦「歹銅古社」文創市集。（洪榮志攝）

全台各地吹起一股「市集」風潮，台南市南區灣裡社區也搭上市集熱，灣裡黃金商圈發展協會、市議員林美燕合辦「歹銅古社」文創市集，配合2017鯤喜灣文化季，將於8、9日在南區興南街熱鬧登場，期望藉此為老舊的灣裡社區注入年輕活力，吸引更多人潮前來認識灣裡與體驗灣裡之美。

灣裡黃金商圈發展協會理事長杜金恭表示，此次市集以「歹銅古社」命名，「歹銅」意思著灣裡過去的廢五金發光史，又因為灣裡內巷弄特色各不相同，希望秉持灣裡歷史初衷，守護傳統核心價值，加上所有的文化特色精髓都在巷弄內，才會舉辦文創市集，讓民眾走進古社，讓大家感受「灣裡專屬的味道」。

杜金恭還強調，這是灣裡首次舉辦「文創市集」，因此大大小小店家全都共襄盛舉，各商家無不以嫁女兒的心情參與此活動。此外，協會也透過招商結合近年崛起的文創事業，與在地店家結合，在各方團結一心攜手努力之下，杜理事長相信灣裡的每個角落都能讓遊客驚艷無比。

林美燕也表示，過去的灣裡因缺乏推動及規畫，導致旅遊業停滯不前，道地美食和美景猶如待琢璞玉，長期僅能被動等待遊客來發掘。如今，商圈協會帶動和市府逐漸重視，讓悠久富饒的文化底蘊能夠再現。林美燕更建議，市府觀旅局、經發局、區公所及新聞處多增加網路、電視跑馬燈以及廣播的宣傳，提高活動曝光率，一同熱烈邀請民眾感受老城區的慢生活與魅力。

(中時)