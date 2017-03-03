海軍敦睦艦隊 抵澎湖馬公港巡航
海軍106年敦睦遠航訓練支隊執行國內環島航訓任務，3日抵達馬公港，吸引上千澎湖鄉親蜂擁參觀，3月下旬將展開為期2個月的中南美洲友邦國巡航，宣揚國威。
海軍年度訓練計畫，今年敦睦艦隊國內環島航訓於2月底起將陸續前往高雄港、安平港、馬公港、台中港、基隆港、蘇澳港及花蓮港7大港口，昨日抵達第3站澎湖。
磐石軍艦、拉法葉西寧艦、成功級張騫艦停泊港區，澎湖海軍基地一連兩天開放民眾參觀，一大早湧入上千民眾，欣賞海軍官校鼓號樂隊、樂儀隊及莒拳隊精彩演出，大夥興奮鼓掌叫好。
尤其馬公高中及水產職校特地率領學生蒞臨參訪，對於海軍新一代武器裝備及磐石軍艦文宣館陳展物品充滿嚮往，體驗著國家科技發展，燃起了從軍報國的熱烈憧憬。
敦睦艦隊少將支隊長蔣正國指出，國內環島航訓任務的目的，希望以海軍具體行動喚起全國民眾熱情，全民支持海軍。
張騫軍艦的首批女士兵陳梓羚表示，很慶幸這次參加國內外航訓的機會，期許在航行及海上操演科目學習寶貴的經驗，更感謝家人支持加入海軍，這一生將以海軍為榮。
隨即3月下旬整裝再出發，展開為期兩個月的中南美洲友邦國家巡航之旅，屆時將率領海軍官校及政戰學院應屆畢業生等700多人同行。
(中時)
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