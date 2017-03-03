眾力飆速接力賽4月9日登場 5月總決賽移師美國
New Balance將於4月9日在擁有「寂寞公路」美稱的台102線熱血舉辦眾力飆速接力賽，期盼藉由團隊合作接力賽形式完 成長達44.2公里、近500公尺的高低落差、21公里爬坡段的坡道馬拉松路程，總冠軍戰場跨海移師到美國紐約於「布魯克林半程馬拉松」一決勝負。
New Balance眾力飆速接力賽賽事分成大專組及一般體驗組，靈感來自已有85年歷史的日本「箱根驛傳」接力賽概念，以眾人齊心「接力」的挑戰概念創造校際間的良性競爭，讓跑者不只為自己而跑、更要為團體榮譽而戰，激發出馬拉松接力賽獨特合作精神。
在賽道的設計上，特別挑選全長44.2公里長、單車界家喻戶曉的「寂寞公路」作為此次的接力賽的「天堂路」;位於瑞芳與雙溪交界處，從雙溪國小開始出發，共設有三處接力點，包含三貂運動公園與不厭亭，美麗蜿蜒的路徑背後隱藏令人聞風喪膽 的500公尺高低落差、21公里爬坡段的險峻挑戰，單憑一己之力實在難以完成，唯有與6位隊友相互激勵並跑出團結精神，才有機會 征服這條象徵至高勇氣的「天堂路」。
為實踐「New Balance眾力飆速接力賽」拚到最後一刻的決戰精神，天堂路的終點站將直接跨海移師到紐約，大專組前兩名之隊伍可各指派6名 選手(共12位)共赴5月20日「布魯克林半程馬拉松」，攜手於跑者夢幻等級的馬拉松賽道上一決勝負。
(中時電子報)
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