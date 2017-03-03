批北水不應趁水打劫 鄭文燦：推uber水計畫
石門水庫與翡翠水庫應該要互相支援，桃園市負擔重，桃園市長鄭文燦表示，一階段限水已經展開，包括板新及桃園供水區，目前板新要向北水處買水，一天要39萬噸，超過30萬噸以上反而更貴，一噸要5.2元，成本根據台灣自來水公司估算是3元，他表示，水是國家資源要反映成本，賣水不應該賺錢，更不應該「趁水打劫」，應該是uber水計畫，北水應該用成本價賣給台水。
鄭文燦說，長期目標應該是同一水價，台水與北水應該要好好商量，經濟部水利署應該出面協調，包括水權分配，水價問題，希望桃園新北台北3直轄市應該都要照顧，現在遇到困難是新北市，板新淨水場一天供應大湳給水廠10萬噸，其餘6、70萬噸供應給板橋及新莊等約10個行政區的水，目前已經無法從石門水庫取水，必須從北水買水，應該要成本價，就像是銀行同業拆帳，利率應該是公平的。
(中時)
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