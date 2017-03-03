彭于晏山寨版 陸師網路爆紅
中國大陸成都大學體育學院一名足球老師長得酷似藝人彭于晏，被稱為「彭于晏老師」。學生把他的相片上傳網路，讓他一夕之間爆紅，成了網路紅人。網友紛紛留言說，想到成都大學「蹭課」。
綜合大陸搜狐娛樂、華西都市等微博報導，班上同學對這名老師的評價是長相帥氣、談吐幽默，同時還稱呼他為「彭于晏老師」。對於這個稱呼，「彭老師」頻說壓力很大。
網友則發起想到成都大學去蹭課的活動。成都大學學生則紛紛按讚，還在網路留言說，「歡迎大家報考成都大學，來選網紅老師的課。」
華西都市報與封面直播特別網路影音專訪「彭于晏老師」，問他覺得自己長得像彭于晏嗎？「彭老師」說，「你不仔細看，就很像；你仔細看，就應該不是那麼像了」。他說，自己應該是有幾個角度很像彭于晏。
對於突然爆紅，「彭老師」說，有一天上午上了一節課，吃了午飯後，手機就突然「爆了」，微博突然間增加很多粉絲，很多人要加他的微信，他開玩笑說，「我心裡暗想，難道我火了？」
對於學生網路提問「老師火了，會不會離開成都大學，到北影（北京電影學院）去上戲呢」，「彭老師」說，自己很熱愛成都大學。1060303
(中央社)
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