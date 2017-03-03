菲南推廣台灣種子 竟勞陸戰隊保護
台灣一家農業公司到菲國西南省分推廣台灣種子並舉行田間觀摩，合作夥伴竟還出動菲國海軍陸戰隊員荷槍保護，網友驚呼「好帥」！
臉友王翔峙1日在臉書PO出3張照片，其中1張可以看到左右兩邊各站著1名荷槍菲國海軍陸戰隊員，他留言說，「第一次碰到辦個田間觀摩，要動用到6位荷槍實彈軍人來維安的。」
王翔峙是農友種苗菲律賓公司的副總經理，他當時正在菲國西南隅巴拉旺省（Palawan）偏遠小鎮辦理西瓜田間觀摩會。
這座小鎮已靠近馬來西亞沙巴州。
照片獲得熱烈回應。1名網友說，「好帥喔！」另1名網友則詢問，「這田是種什麼作物？！怎麼讓我想到哥倫比亞。」
1名可能是軍事迷的網友還說，「這些是海軍陸戰隊，算是對抗菲南游擊與反叛勢力的主力…你看他們的槍就知道，是突擊型可伸縮槍托的M16，不是一般的長槍而已喔。」
王翔峙今天告訴中央社記者，「主人怕我們出事情，而且他有一些軍方的朋友，所以就請軍人來保護我們。」
菲南恐怖分子阿布沙伊夫最近才將1名德國人質斬首，菲國軍方正全力追剿中。
農友種苗是第一家到巴拉旺省推廣種子的台灣農業公司，迄今已有半年之久，1日舉辦田間觀摩會，也是當地第1次有這樣的活動，吸引農民、農業部官員、種子店特約商、青果買家逾百人參加。
王翔峙說，「當地農民沒有種過西瓜，他們的水果多是從馬來西亞進口，所以我們過去教他們種一些高價值作物。」
他補充，當天也舉辦了收成以及吃西瓜比賽，民眾對於台灣西瓜的品質讚不絕口，親身體驗了台灣品種的優良。
農友種苗在菲落戶已有6年，將台灣農產品許多良好品種引進菲國市場，以洋香瓜、木瓜為例，市場占有率粗略估計已達8成及5成。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。