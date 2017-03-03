菲南推廣台灣種子 竟勞陸戰隊保護

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台灣一家農業公司到菲國西南省分推廣台灣種子並舉行田間觀摩，合作夥伴竟還出動菲國海軍陸戰隊員荷槍保護，網友驚呼「好帥」！

臉友王翔峙1日在臉書PO出3張照片，其中1張可以看到左右兩邊各站著1名荷槍菲國海軍陸戰隊員，他留言說，「第一次碰到辦個田間觀摩，要動用到6位荷槍實彈軍人來維安的。」

王翔峙是農友種苗菲律賓公司的副總經理，他當時正在菲國西南隅巴拉旺省（Palawan）偏遠小鎮辦理西瓜田間觀摩會。

這座小鎮已靠近馬來西亞沙巴州。

照片獲得熱烈回應。1名網友說，「好帥喔！」另1名網友則詢問，「這田是種什麼作物？！怎麼讓我想到哥倫比亞。」

1名可能是軍事迷的網友還說，「這些是海軍陸戰隊，算是對抗菲南游擊與反叛勢力的主力…你看他們的槍就知道，是突擊型可伸縮槍托的M16，不是一般的長槍而已喔。」

王翔峙今天告訴中央社記者，「主人怕我們出事情，而且他有一些軍方的朋友，所以就請軍人來保護我們。」

菲南恐怖分子阿布沙伊夫最近才將1名德國人質斬首，菲國軍方正全力追剿中。

農友種苗是第一家到巴拉旺省推廣種子的台灣農業公司，迄今已有半年之久，1日舉辦田間觀摩會，也是當地第1次有這樣的活動，吸引農民、農業部官員、種子店特約商、青果買家逾百人參加。

王翔峙說，「當地農民沒有種過西瓜，他們的水果多是從馬來西亞進口，所以我們過去教他們種一些高價值作物。」

他補充，當天也舉辦了收成以及吃西瓜比賽，民眾對於台灣西瓜的品質讚不絕口，親身體驗了台灣品種的優良。

農友種苗在菲落戶已有6年，將台灣農產品許多良好品種引進菲國市場，以洋香瓜、木瓜為例，市場占有率粗略估計已達8成及5成。1060303

(中央社)