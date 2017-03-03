美副總統彭斯做州長時 用私人電郵帳戶
美國副總統彭斯（Mike Pence）辦公室今天聲明指出，彭斯在擔任印第安納州長時，曾使用私人電子郵件帳戶管理公共事務。
路透社報導，「印第安納波利斯明星報」（The Indianapolis Star）率先報導彭斯私人電郵帳戶的新聞，指他有時會用私人電郵討論敏感事項和國土安全議題。該媒體報導，彭斯這個私人電郵帳戶去年夏季遭駭。
在2016年總統選舉期間，彭斯批評民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）擔任國務卿時使用私人電郵伺服器，說此舉危害國家安全。
彭斯辦公室聲明說：「與前幾任州長相似，彭斯在擔任印第安納州長期間擁有1個州長電郵帳戶，和1個私人電郵帳戶。」
然而根據「印第安納波利斯明星報」，印第安納州法律未禁止公職官員使用個人電郵帳戶。
「印第安納波利斯明星報」指出，1個騙徒去年6月駭入他的帳戶，對彭斯通訊錄上的聯絡人廣發懇求金錢的電郵，他才設立1個新的美國線上（AOL）帳戶。
當時的共和黨總統候選人川普去年7月選擇彭斯，作為他的競選搭檔。
彭斯辦公室聲明指出，彭斯外聘律師審查他擔任州長時的所有通訊記錄，以確保與州相關的電郵被轉出並由州政府妥善歸檔。（譯者：中央社徐睿承）1060303
(中央社)
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