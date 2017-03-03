中市議會考察捷運綠線電聯車組裝基地

台中市議會考察捷運綠線電聯車組裝基地，市議員高度肯定生產流程。（盧金足攝）

台中市交通局長王義川表示，目前捷運工程正密集進場施工，朝2018年11月底試運轉及2020年底全線通車目標邁進。（盧金足攝）

台中市議會交通地政觀光委員會前往新竹湖口考察台中捷運電聯車委託組裝基地「台灣車輛股份有限公司」，由市府交通局長王義川陪同說明。台車公司細膩且講究的作業流程，獲得市議員高度肯定。王義川表示，委託組裝的9列電聯車，由日本原廠並派技師監督組裝及品質管制，確保每輛車的品質與原廠相同，預計今年6月起台車公司將陸續交車，民眾可望今年底看見首列電聯車在捷運綠線軌道上測試。

市議會交通地政觀光委員會前往位於新竹湖口的電聯車量產基地台灣車輛股份有限公司參訪，由台車公司助理副總周開誠及經理廖英吉接待，從電聯車設計、部品加工組立、六片體組立、車體總組立、內艤電裝作業及轉向架組合，到成車品管測試等，詳細說明電聯車生產製造過程，同時見證台中捷運電聯車的誕生。

市議會交通地政觀光委員會召集人何文海肯定台車公司的製造能力，他表示，台中捷運電聯車一部分委託台車公司組裝製造，過程非常講究且細膩，象徵台灣的技術已逐漸成熟，不但是邁向未來電聯車國造重要的一步，相信對於台中推展捷運是一種利多，前景看好。

王義川表示，台中捷運共採購18列車，包含2月5日運抵的2列車，共9列車是由日本原裝進口，另9列車則採技術轉移方式，由原廠提供電聯車的原料及零件，委託國內台灣車輛公司組裝，日本原廠並派技師至台灣監督組裝及品質管制，將可確保每輛車的品質與原廠相同，並藉此讓台灣組裝廠熟悉車輛結構，後續車輛保養及維護即不需仰賴日本原廠。

目前首列車已運抵捷運北屯機廠進行整備，後續將於機廠內測試軌進行動、靜態測試，預計年中路線段軌道完工後，民眾可望年底即可看見電聯車於軌道上測試，目前捷運工程正密集進場施工，朝2018年11月底試運轉及2020年底全線通車目標邁進。

交通局表示，台灣車輛公司為國內唯一軌道車體組裝廠，該公司自成立以來，已累積優質軌道車輛製造的豐厚經驗及設計實力，目前進行的專案，包括台北環狀線、淡海輕軌及台鐵EMU800電聯車等，本次台中捷運電聯車由日本川崎重工株式會社委託該公司進行量產製造，數量總計9列18節車廂。

台灣車輛公司表示，目前9列電聯車、18節車廂，第1至13號車廂已完成前期艤裝，第14至16號車廂已完成車體結構，第17至18號車廂已完成車底座，預計今年6月出貨交車。

此外，台中捷運公司員工也隨同前往參訪，藉此熟悉電聯車製造組裝流程及工廠環境，增進台中捷運公司營運及維護操作能力。

(中時)