桃農會理事長 1票5000買票當選遭查獲

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桃園區農會競爭激烈，桃檢調查出，現任理事長李建和，涉嫌在2月時透過樁腳李讚星和廖心富，以每票5000元向5會員行賄，李建和也順利當選，2樁腳和5會員坦承不諱，並繳回2.5萬賄款，桃檢複訊後依諭令李建和和廖心富10萬元、李讚星20萬元交保，全案並擴大深入追查。

基層農會改選，第一階段會員代表上周日剛落幕，其中桃園區農會競爭激烈，初選以來賄聲賄影不斷，在農事小組長和會員代表選舉中，投出近7成7的高投票率。

桃園地檢署主任檢察官趙燕利、檢察官郭書綺，指揮桃園市調查處、桃園警分局，持搜索票搜索李建和、李讚星和廖心富住所、傳訊22名農會員，檢察官林岷奭、鄭朝光、蔡佳蒨、賴穎穎、吳怡蒨也協同偵訊。

李姓樁腳坦承幫忙買票、5名會員坦承收賄，並主動繳交犯罪所得共25000元，桃園地檢署複訊後將順利當選的現任理事長李建和、李姓和廖姓樁腳，依涉犯農會法行賄罪，諭令10至20萬元交保，5名會員請回，全案擴大追查中。

桃園主要由現任理事長李建和、搭檔農業局退休科長詹喜凱，與前任總幹事劉紘瑜搭檔現任總幹事黃烱倫2大派系比拚，李劉之爭，地方評估劉派佔上風、小贏1票，搭檔的總幹事黃烱倫可望順利出線，獲得續聘。

桃園地檢署檢察長彭坤業強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查農漁會賄選情事，籲請農漁民朋友摒棄賄選，切勿心存僥倖、以身試法，也鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078

(中時)