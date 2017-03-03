車內搜出毒品開山刀等物 向警稱車跟友借來的

八德警攔查轎車，發現毒品開山刀等物品。（甘嘉雯翻攝）

八德警攔查轎車，發現毒品開山刀等物品，彭嫌等3人初步均稱車子為向朋友借來。（甘嘉雯翻攝）

八德警攔查轎車，於後車廂起出存款簿36本、提款卡43張及卡片側錄器等物。（甘嘉雯翻攝）

八德分局廣興派出所員警2日進行締酒駕勤務，於廣福、國際路口攔查一輛自小客車時，於車內查獲二級毒品安非他命5.71公克、鋼珠瓦斯槍一把、武士刀三把、開山刀兩把及匕首數把等物品，另又於該車後車廂起出存款簿36本、提款卡43張及卡片側錄器等物。

經與反詐騙諮詢專線紀錄表相比對，該儲簿牽涉詐欺案而遭設定為警示帳戶者計有70餘件，惟彭嫌等3人初步均稱車子為向朋友借來，不知放有上述物品，警方將彭嫌等3人依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及詐欺罪偵辦。

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(中時)