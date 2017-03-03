PGA》WGC墨西哥錦標賽 米克森6人首輪並列領先

美國46歲老將米克森，靠著最遠開出379碼並列領先。(美聯社資料照)

美巡2016-17球季首場WGC系列賽─墨西哥錦標賽3日開打，首輪即戰成領先群亂集團，46歲的美國左撇名將米克森，在海拔7800英呎的球場轟出生涯難得的379碼， 全場揮出6隻小鳥與2個柏忌67桿(-4)，可是還有英格蘭韋斯伍德與費雪、美國摩爾與渥克，以及本季已贏得1勝的西班牙21歲新秀雷姆等6人與他同桿，首輪多達6人並列領先。

首輪共有27位選手打出低於標準桿，由於70桿(-1)並列第20選手，只落後領先6人組3桿，致使第1天只是暖身，這座首度在墨西哥進行的WGC冠軍盃落入誰手，尚言之過早。

何況，首輪打出紅字成績選手有68桿並列第7的北愛爾名將麥克羅伊、69桿並列第14的本季3勝好手美國新秀湯瑪斯，與70桿並列第20的新科「球王」美國重炮強森。

這場比賽是麥克羅伊1月肋骨受傷以來的復出賽，結果球技依威超水準，在625碼的第6洞第2桿就轟上果嶺，接著28呎1推進洞獵到老鷹，成為站上領先群的關鍵1洞。

強森2周前在Genesis公開賽奪冠，成為史上第20位「球王」，此戰是他首度以世界第1姿態參加的比賽， 雖這輪出現起伏震盪，所幸小鳥比柏忌多，最終交出5鳥4柏忌70桿，有機會爭取2連勝。

(中時電子報)