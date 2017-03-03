舉重》國際總會於4日頒發榮譽獎章給許淑淨

國際舉重總會將在3月4日頒發獎章給去年里約奧運舉重金牌選手許淑淨。(中央社資料照)

我國優秀舉重國手許淑淨榮獲2015年世界舉重雜誌「Jenő Boskovics」獎的公開投票中獲得最佳女運動員的最高的票數。國際舉重總會（IWF）希望透過2017世大運測試賽中補頒發此至高榮譽獎項給該選手，向她呈現她成就的當之無愧的象徵。

此獎項將於4日中午12時於世大運測試賽開幕典禮(淡江大學紹謨紀念體育館7樓)舉行，也將透過國際舉總阿漾會長授權，國際舉總榮譽第一副會長，同時也是中華台北體育運動總會會長張朝國先生共同頒授給我國舉重之光許淑淨選手。

(中時電子報)