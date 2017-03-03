太陽花時無作為？徐巧芯：蔡執行長可能忘了

2014年4月10日，太陽花學運退場，幹部拿太陽花傳遞給參與的民眾。（本報系資料照片）

國民黨政策會執行長蔡正元，近日與馬辦發言人徐巧芯在臉書上交戰，蔡更批太陽花事件時馬提拔的這些年輕人沒有出面，徐巧芯3日上午回應，當時她是青年團總團長，寫了一個「我支持服貿協議」懶人包，網上點閱率超過130萬，另外藍營舉辦的要社會安定遊行，她擔任活動主持人，從頭到尾全程參與站在第一線，「可能蔡執行長忘記了。」

至於蔡正元要求，不要拿洪主席出來「壓他」，徐巧芯回應，沒有誰壓誰的問題，她的所有的發言均僅守分際，但因為現在進行黨主席選舉，有針對前黨主席、前總統的惡意攻擊，說馬228「像孝子一樣鞠躬哈腰」，這樣攻擊性的說法會影響黨內選舉，她提到，蔡擔任政策會執行長是黨職，他是不支薪義工，她自己也是義工，她認為很多事情大家都不希望黨內互打，但「可以評論，不要人身攻擊去辱罵他人。」

她提到，所有事情都可以公評，但事實不容抹滅，因此馬前總統對228事件的看法也一再重提。她自己還去蔡的臉書留言「不要森77」（網路用語，生氣之意）。希望一切都以事實討論，不要用「龜孫子」、「孝子」、「跳樑小丑」、「潑婦罵街」等字眼。

(旺報)