B.B.call捕獲小20歲嬌妻 高群克服年齡自傲「2天一次」

高群感嘆同齡星友一個接一個離去，因此平常特別注重保養，如今體力棒棒，還很有「凍逃」。(取材自高群臉書)

90年代午間綜藝《天天開心》收視率超高，也捧紅一票主持群，藝人高群便是其中一位，如今已經62歲的他，回顧人生笑稱「精彩」，爆紅過也跌跌撞撞好一段時間，出道前曾做過粗工，家境清貧的他還曾差點跟父母一起命喪火窟，連感情部分也經歷過一段失敗的婚姻，直到和小20歲的歌手蔡世貞相戀結婚，高群才重拾自信與快樂，如今他更自豪生理部分跟嫩妻沒有落差，保養有術，讓一旁的老婆談起這段嬌羞不已。

高群曾是《天天開心》住持群之一。(中時資料照片)

高群接受《蘋果日報》專訪，談起過去辛苦的點滴，他自小家境清貧，爸爸是木匠，因此常將木料堆在房子前廳，高群20歲那年，家裡發生火災，在這樣的環境下火勢燒得猛烈，60歲的母親竟為了存摺衝進火場，他和爸爸也急得跟上，就這樣被瀑布般的火勢困住，好在他急中生智，帶著兩老從廚房後方的小窗戶爬到隔壁人家，才倖免於難，高群笑說當時外面的消防員都覺得他們沒救了，鄰居看他們爬出來，都在拍手。

而火災發生後，高爸爸倒債跑路，家裡天天有人來要錢，沒錢就把東西都搬走，高群說某年除夕，家裡唯一剩下的大同電鍋，竟也被搬走，而原本要繼承父業的他，最後不顧一切北上追夢，考到歌星證但星路不順遂，出道前到處打工度日，還曾做過粗工。

而好不容易穩定了演藝事業，想好好組織家庭的想法也受挫，高群表示離婚後失去了自信，導致當年在晚會上遇見已是小有名氣歌手的蔡世貞，心中雖小鹿亂撞，但自卑自己離過婚又大她20歲，遲遲不敢行動，直到認識2年後才鼓起勇氣傳B.B.Call給她，蔡世貞則說，自己3天後才回應高群，就這樣苦追了半年，才贏得美人歸，也將原本反對的女方家人安撫得服服貼貼。

高群跟蔡世貞結婚21年，育有2個女兒，62歲的他其實沒怎麼顯老，高群感慨同期星友一個接一個過世，因此平常很注重保養，平時吃六分飽，盡量不吃炸、烤的，充分攝取蔬果，早晚喝一杯黑咖啡，每天快走40分鐘，在家還會使用健身器材加碼運動，至於夫妻之間的年齡差，他笑說：「年齡不是問題，重要的是相處」，老婆更透露某次高群在節目上吃了壯陽藥，回家後效果顯著，接著就嬌羞得說不完話，高群倒是自豪，說自己體力很OK，「現在還是2天一次」。

(中時電子報)