竹縣首座寵物運動公園啟用
新竹縣竹東鎮頭前溪河濱生態公園占地廣闊，風景秀麗、綠樹成蔭，是在地民眾攜寵物一同運動、休閒首選之地，新竹縣政府與竹東鎮公所近年更爭取環保署「建構寧適家園計畫─營造友善城鄉環境」拔尖競爭型計畫，首座「狗狗運動公園」並在3日正式啟用。
縣長邱鏡淳表示，新竹縣政府與竹東鎮公所爭取的「建構寧適家園計畫─營造友善城鄉環境」拔尖競爭型計畫，在靚靚環保新竹東計畫中，其中1項子計畫就是竹東河濱公園新設新竹縣首座的「狗狗運動公園」。
這項工程總經費為285萬，讓人不僅跟環境友善互動，也讓寵物毛小孩共享友善環境，提供毛小孩專屬的自由活動空間，設施完善且場地開闊。
公園今天在縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋及多位地方民代共同主持啟用儀式，區內依大型犬、小型犬畫分為2大區域，內包含專為毛小孩設計的遊樂設施，如狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等。
(中時)
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