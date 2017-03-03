男子陳屍新北大橋下沙洲 警方調查中

男子陳屍新北大橋下沙洲，被路過民眾發現報警。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區新北大橋下，今天上午9時許驚傳一名年約60歲男子陳屍沙洲，警方獲報到場拉起封鎖線採證，經勘驗男子遺體尚未僵硬浮腫，研判落水時間不長，目前已採集男子指紋比對，連繫家屬到場指認，至於男子落水原因仍待警方進一步調查。

警方調查，死者年約60歲，身穿淺色外套、深色長褲，經鑑識人員採證發現，死者身上並無穿刺性傷口、遺體未僵硬、浮腫，初步研判死者落水不久。

警方表示，由於死者身上沒有證件，目前已採集死者指紋，進行比對確認身分，隨後再連繫家屬到場指認，以釐清相關疑點。

(中時)