女童撞頭不治 除夕化身麻雀向父母道別
台南市永康區一名才剛1歲4個月大翁姓女童去年12月中交由林姓保母照顧，今年1月23日遭林女以頭下腳上方式甩盪摔落，傷及腦部，送醫月餘，2日晚上11時40分宣告不治，翁姓父母傷痛之餘，憶及除夕一隻麻雀突然飛來停留在兩夫妻身上，久久不去，認定是女兒來道別。
翁姓父親從事工廠業務，妻子在南科工作，兩夫妻因為忙碌，去年12月13日將女兒託給35歲的林姓保母照顧，沒想到才照顧一個多月，翁父1月23日上午9時30分接到林女電話告知，女兒玩耍跌倒，請他來帶去醫院。
「見到女兒已經昏迷不醒」翁姓夫妻對突如其來的意外感到錯愕，林女數度變更說詞，原本稱女兒玩耍跌倒，事後坦承是她以頭下腳上方式將女童提起甩盪，不慎摔落撞頭，才發生意外。
翁姓女童送醫確診是硬腦膜下出血，合併腦水腫和視網膜出血，且已瞳孔放大，腦傷嚴重。2日晚上11時40分因中樞衰竭往生。
「爸媽錯了，請原諒爸爸媽媽，再給我們一次機會把你生回來，這次不會再有陌生人打你、欺負你」翁姓夫妻不忍女兒受苦，2日臨床哭著對昏迷的女兒輕訴著，女兒隨即宣告不治。
翁姓夫妻憶及女兒昏迷期間，1月27日除夕當天突然有隻麻雀飛來，各自停留在兩人身體上，不願飛走，共約50分鐘，兩夫妻覺得驚奇，事後到廟裡問籤，認定是女兒化身麻雀來道別。
翁父將39天來的救女心情傳上網路，獲得許多網友集氣回響，翁姓女童往生後，兩夫妻3日中午紅著眼眶向網友道謝。
翁姓女童死亡案朝業務過失致死或傷害致死方向偵辦，檢警3日下午初步相驗，因女童傷勢已逾一個多月，將在下周解剖釐清死因。檢方24日因林姓保母供詞反覆、有串證之虞，先將她羈押禁見。翁父希望檢察官幫忙調查真相。
(中時)
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