遭陸媒指「下跪天皇」 劉謙提告索賠600萬

劉謙前年結婚。（圖／中時資料照片）

劉謙控告4家大陸網路媒體。（圖／取自北京海淀法院微博）

知名魔術師劉謙前年5月和大陸厲家菜第三代傳人王希怡領證結婚，同年年底兩人生下一兒，去年年底有部分大陸媒體以聳動標題指劉謙「下跪天皇」、「嫁入豪門」，今(3日)北京海淀法院宣布接受劉謙以毀謗等罪名提告，要求精神損害撫慰金150萬人民幣（約673萬台幣），全案目前審理中。

「北京海淀法院」微博今上午發文表示，劉謙昔日與日本諧星志村健在節目上即興演戲，他在榻榻米上向飾演「城主」的志村健行禮，去年底卻遭報導扭曲是「下跪天皇」，文中並諷刺劉謙婚姻「嫁入豪門」，文章毀謗企圖明顯，而劉謙曾對這4家媒體發出律師函要求刪文道歉，卻遭冷處理，使他決定提告。

北京海淀法院表示，劉謙認為這4家媒體去年底曝光的文章惡意侵犯自己的名聲，以律師函通知未得回應，便決定告上法院，要求停止侵權、賠禮道歉，並分別賠償精神損害賠償金150萬人民幣，盼以此能爭回清白，日前，海淀法院受理了此案。

(中時電子報)