清大簽承諾書 潘文忠：牴觸兩岸條例

教育部長潘文忠今天說，早上他了解清華大學和陸校簽署所謂的承諾書，有牴觸兩岸人民關係條例；陸委會主委張小月則說，若有違反，根據兩岸條例是有處罰的規定。

世新大學才遭質疑簽署一中承諾書，民進黨立委陳亭妃今早指出，清華大學疑為招收短期的中國研修生，也簽下了保證不會教一中一台等政治議題的承諾書。民進黨立委何欣純在立法院總質詢時表示，各大技專學院為了要招收中國大陸學生，都自願降低尊嚴與國格，還折損學術與講學自由。

行政院長林全表示，學術自由是應該尊重，在台灣言論自由也該尊重，不管在政治立場上做的任何主張，不管是統獨方面，都視為言論自由一部份，但也不能因政治立場去干涉到學術自由，「這是我們的基本原則」。

林全指出，在這個前提下，不認為政治性主張應該涉入學術交流，希望這方面能夠去注意，但也希望兩岸交流互動還是存在，而且不要有政治性干預或介入。

潘文忠表示，有關大學招收陸生，發現部分學校沒照相關程序呈報，早上他也了解到清大簽署所謂的承諾書，也抵觸兩岸人民關係條例。

根據兩岸人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

張小月說，對岸相關的學校，為了要交流提出這樣規定，完全沒必要，也是非常不恰當、不合理，是不好的行為，對兩岸學術交流沒正面幫助，她呼籲對岸相關學校不要有這樣的行為。至於這是個案還是通案，教育部還在全面了解當中。

她表示，至於有無違反兩岸人民關係條例，初步看起來或許是有違反，但是詳細的細節部分，還需要加以釐清，若有違犯，根據條例是有處罰的規定。

陸委會昨天說，若確定違法，教育部可依兩岸人民關係條例90條之2，對校方處以新台幣1萬元以上、50萬以下罰鍰，並得要求校方限期改正。1060303

(中央社)