珍芳達揭曾被性侵 一直認為是自己的錯
好萊塢女影星珍芳達（Jane Fonda）最近在接受英國精品購物網站Net-a-Porter線上雜誌「The Edit」的訪問中，自爆遭性侵害的往事來勉勵其他女性。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，與珍芳達一同受訪的奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）問她什麼時候認定是名女權主義者時，珍芳達提到自己患有「討好別人的病」。
79歲的珍芳達說：「為了讓你理解父系社會對女性造成的危害程度，我曾被強暴，兒時遭到性侵害，我曾因為不願意跟我老闆睡覺被炒魷魚。而且我一直以為錯的人是我，錯在我的言行舉止不當。」
「我認識一些曾被強暴的年輕女孩，她們甚至不知道那是強暴。她們心想，『肯定是因為我沒有清楚地拒絕』。」
她還說：「女性運動實現最棒的一件事，就是讓我們意識到這（被強暴和性侵害）並不是我們的錯。我們被侵犯了，這是不對的。」（譯者：中央社陳昱婷）1060303
(中央社)
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