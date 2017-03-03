賞櫻夜遊不熟路況輪胎卡溝 保七警及時救援
3名來自宜蘭的年輕遊客2日開車到台中武陵農場賞夜櫻，晚間9點許從北谷的武陵山莊夜遊回程時，因夜晚視線不佳加上路況不熟，差點將車子開入山溝，慌亂中輪胎卡在水溝，還被尖銳頁岩割破爆胎，動彈不得。
3人在攝氏2度的漆黑山路上等待救援，駐守武陵遊憩區的保七總隊第五大隊武陵小隊員警及時協助將車輛拉出水溝，並幫忙換胎打氣，讓遊客繼續行程。
保七總隊第五大隊表示，武陵小隊員警昨晚10點左右獲報，在通往雪山登山口的武陵路上有民眾需要協助，警方到場發現有3名年約20歲年輕遊客在路旁「顧路」，他們向警方說，昨天開車上山賞櫻夜遊，因不熟悉路況，車輛陷入路旁水溝中爆胎，其中1名女性乘客更紅了眼眶，飽受驚嚇。
保七員警先用千斤頂將車身抬高，協助更換備胎並充氣後，車輛才順利脫困，化解一場虛驚。
目前正值武陵農場櫻花季，五大隊提醒上山賞櫻遊客，行前應做好車輛安全檢查，在山區道路行駛時，更應注意路況，不要超速行駛，並保持良好精神狀態，切勿疲勞駕駛，武陵遊憩區日夜溫差甚大，上山遊客也要備妥保暖衣物，才能開心賞花。
(中時)
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