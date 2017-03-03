文化局百師入學將拓展到監獄醫院讀書會

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台中市政府文化局首創「百師入學」，邀請各領域心靈導師赴學校、圖書館等處演講。今年「百師入學」將於4月登場，地點將擴展至全市29個行政區，並首度納入監獄、醫院、讀書會、社區大學，深入不同角落。

文化局前年首創「百師入學」，邀請100位作家和文化人進入各級學校，舉辦百場講座，參與人次達2萬，滿意度達8成；去年將觸角伸入各區圖書館、四大文化中心、台中文學館等，並擴大邀請講師領域至各領域，包括：立委林昶佐、食安專家譚敦慈、音樂人荒山亮等，都在受邀之列，參與人次近1萬3000人次，滿意度達8成2。

文化局指出，由於前兩年活動獲得熱烈回響，今年將續辦「百師入學」，於4月至11月舉行百場講座，並擴大範圍，首度將監獄、醫院、讀書會和社區大學等納入講座地點。

今年「百師入學」將邀請各領域專業講師，深入大台中校園與各文化場域，百位名師將拿出壓箱寶，帶民眾走趟豐富的心靈文化之旅；活動將分為「初夏講堂4-6月」、「仲夏講堂7-9月」、「秋季講堂10-11月」三個時段，平均一個月舉辦約12場，期望帶給市民全新的社會與文化視野。

(中時)