小模遭殺害棄屍 嫌犯注音文露餡

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陳姓網拍小模1日被性侵通緝犯程宇以外拍名義誘出，慘遭殺害後被棄屍在北市南港區八德路廢棄的萬象商場。（翻攝自臉書）

陳姓網拍小模1日被性侵通緝犯程宇以外拍名義誘出，慘遭殺害後被棄屍在北市南港區八德路廢棄的萬象商場。（翻攝自臉書）

陳姓網拍小模1日被性侵通緝犯程宇以外拍名義誘出，慘遭殺害後被棄屍在北市南港區八德路廢棄的萬象商場。

24歲程宇透過22歲女友梁思惠將閨蜜陳姓外拍女模約出後殺害，女模胞姊1日晚間遲遲無法與妹妹取得聯繫，撥打電話未接通，凶嫌自作聰明改利用女模手機通訊軟體報平安。

嫌犯寫出女模未曾使用過的注音文「ㄟ、ㄌ」，胞姊2日凌晨1時許擔心妹妹發生意外，向新北市板橋警分局板橋派出所報案，警方透過手機定位發現妹妹手機出現在台中，胞姊與友人連忙趕往台中，才讓案情得以曝光。

胞姊向警方表示，妹妹當天有告知中午要接一個外拍，但至晚間都毫無訊息，撥打多次電話都未接通，反而收到妹妹回覆報平安的訊息，訊息中出現妹妹不曾使用過的注音文「ㄟ、ㄌ」，讓她更加確定妹妹可能有危險。

(中時)