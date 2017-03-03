WBC》16強系列報導之11－多明尼加投打整齊 奪冠是唯一目標

上屆MVP坎諾(中)領軍，多明尼加依舊擁有不容忽視的強大戰力。(美聯社資料照)

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經過頭兩屆的失意後，多明尼加終於在上屆經典賽展現傲人的棒球實力，成為賽史首支以8連勝完美紀錄奪冠的隊伍。本屆多明尼加由教頭阿路（Moises Alou）執掌兵符，上屆MVP坎諾（Robinson Cano）領銜一干強投豪打，陣容整齊，唯一目標就是衛冕王座！

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多明尼加一直是大聯盟非美籍球員的最大宗，但2006年首屆經典賽他們在頭6戰拿下5勝，挺進4強決賽，卻在準決賽不敵古巴，最後以第4名作收；2009年他們更是兩度不敵荷蘭，在小組預賽就黯然出局。

4年前多明尼加終於擦亮強打招牌，儘管投手陣容不算非常整齊，除兩戰波多黎各之外都有失分，但多國的「強攻」足以彌補投手失分，最後以8連勝、得失分正22的優勢奪冠，打擊率4成69的坎諾則榮膺MVP。

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多國的強打本色本屆有增無減，除了上屆班底坎諾與克魯茲（Nelson Cruz），還加入金鶯隊球星馬恰多（Manny Machado）、遊騎兵老將貝爾崔（Adrian Beltre）與藍鳥大將包提斯塔（Jose Bautista），多國可以排出多達5人上季逾30轟的強打部隊，火力令人咋舌。

多國的防守也不含糊，總計擁有11座金手套獎。除了坎諾坐鎮二壘，三游甚至有人手過多之虞，要讓大都會快腿瑞耶斯（Jose Reyes）鎮守游擊，馬恰多三壘、貝爾崔打DH，還是5屆三壘金手套得主貝爾崔守三壘，讓馬恰多移防游擊，瑞耶斯在板凳待命，阿路有著令人羨慕的煩惱課題。

奎多(中)、沃奎茲(左)、馬丁尼茲組成多國三大先發。(美聯社資料照)

相對於上屆投手陣容不若打線搶眼，沃奎茲（Edinson Volquez）本屆續披多國戰袍，奎多（Johnny Cueto）、馬丁尼茲（Carlos Martinez）也加入戰局，先發投手戰力大增，加上洋基貝騰瑟斯（Dellin Betances）、大都會法米利亞（Jeurys Familia）把守牛棚最後兩關，多國投手戰力也比上屆更強。

擁有投、打、守的高評價，多明尼加是本屆最被看好的奪冠勁旅，唯一變數就是競爭更加激烈，美國來勢洶洶，波多黎各增添年輕內野好手，委內瑞拉和兩屆冠軍日本也都不能忽視，多明尼加的衛冕之路也得步步為營。

(中時電子報)