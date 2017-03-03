陸校要求承諾書 私校：對方壓力更大

兩岸學術交流，中國大陸學校要求簽署「一中承諾書」等文件引發爭議。私立大學校院協進會理事長李天任表示，對岸單位受到的政治壓力更大，擔心送學生來台，思想受到影響。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。

教育部今天初步清查，掌握6所學校曾簽署類似文件，但樣態不一。私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任表示，如果是簽署不教授與政治有關的內容，就是「自我矮化」；但如果只是說課程不牽涉到政治敏感活動，僅是「安大家的心」而已，不必過度解讀和無限上綱。

李天任表示，是否簽承諾書，大陸各省分的狀況不一。有的省分與台灣交流密切，已經建立「互信基礎」，便不會要求台校提供這類文件。另一種極端，有的省分乾脆就不讓研修生來台了。

他認為世新大學的交流案例，是介於其間。陸方擔心派學生來台，思想受影響，到時候追究下來，當初同意來台的對口單位，也要負連帶政治責任，才會要求簽署承諾書以自保。事實上在過往案例中，確實有發生大陸學生來台後，參與政治活動和公開發言，引起陸方疑慮，導致雙方交流退步的狀況。

李天任認為，多數台校只是想保證，陸生來台是純粹接受教育，學習專業領域，不會在課程安排上，刻意帶他們去參與敏感政治議題。至於陸生來台後，課餘之間要去聽政治人物演講，或是參與陳情、遊行活動，就不是台灣學校能夠保證的了。1060303

(中央社)