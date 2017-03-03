婦人身中多刀重傷 警初判疑感情糾紛

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宜蘭縣一名婦人今天上午被人發現倒臥家中，身中多刀，意識模糊，警消獲報趕往現場將她緊急送醫急救，警方初步排除為外人闖入犯案，疑為感情糾紛。

宜蘭縣消防局今天上午10時許接獲民眾報案，指稱宜蘭市環市東路2段一處民宅遭歹徒闖入，疑為搶劫，而屋內婦人身上有多處刀傷，意識模糊，警消獲報趕抵現場，趕緊將她送醫急救。

警方初步調查，婦人家中應非遭歹徒闖入，而疑為感情糾紛遭男友砍傷，詳細案情仍調查釐清中。1060303

(中央社)