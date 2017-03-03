推廣聰明運動 3立委好喘

民進黨立委蘇巧慧今天找來同黨立委呂孫綾、蔡易餘，一起在國立體大學生指導下運動。運動後蔡易餘喘著氣說，希望2個月能夠瘦下肚子。

蘇巧慧、呂孫綾及蔡易餘上午在立法院共同召開「運動強腦袋」記者會。會中邀請國立體育大學競技與教練科學研究所教授張育愷，講解他最新發表於知名國際期刊「大腦研究（Brain Research）」的論文，發現只要單次中強度運動達30分鐘，就可以讓腦袋更聰明。

張育愷表示，根據他的最新研究，相對於較短或較長時間，30分鐘中等強度的健身運動，包括5分鐘熱身、20分鐘中等強度運動，以及5分鐘緩和，最能改善認知表現，是最有效率的運動時間提供依據，相關內容發表於國際期刊，不僅展現台灣學術卓越的跨國研究能力，並為大眾提出增進聰明更有效率的運動方式。

3名立委在體育大學學生指導下，分別做了多次運動，運動後3人都開始喘氣。蔡易餘說，簡單的運動還好，但是筋很緊，拉筋很痛。

蘇巧慧說，立委就像超人一樣，樣樣都得精通，因此除了要有好的體力，更要有好的腦力，這樣的運動模式真的最適合立委，只要短短30分鐘，除了強身，還能更聰明，問政一定更加分，立法院內應該可多多推廣。

呂孫綾說，她每天跑行程很忙碌、三餐不正常，時常不是坐在辦公室、會議室，不然就是坐在車上，血液循環不好。其實很鼓勵大家可以每天撥半小時空檔做一點運動，確實會讓自己代謝比較好，也比較有精神，不容易累。

蔡易餘表示，自己是南部立委，常常南奔北跑，很少有時間運動，5分鐘的暖身操及收操雖然有點喘，但是強度還能負荷，都靠平時跑行程訓練出來，但是運動後，真的讓思緒更清楚，有助提升問政品質。1060303

(中央社)