遭指沒發加班費 Comebuy澄清

台灣工人先鋒協會與飲料店Comebuy前員工今天說，Comebuy強迫員工簽合約，將加班與假日工時轉移到「威顧集團」，只發薪水、未發加班費；Comebuy說，指控與事實不符。

Comebuy透過電子郵件回覆記者提問表示，記者會內容與事實不符，已委請第三方公正單位釐清判斷。不過，1例1休上路初期，「我們確實對法令不夠瞭解」，已全力加強加盟主及店長法令宣導及輔導，如果過程有任何疏失，會虛心檢討並承諾改善。

Comebuy前員工王先生與阮同學等人上午在立法院舉行記者會，阮同學說，之前在Comebuy打工，常單日工作超過8小時，卻沒領到加班費，今年初店長約談員工，要求簽同意書，並轉達公司說法指「不可能給你們加班費」，要領到超時加班薪水，只有簽勞務轉讓契約，將加班與假日工時轉移到威顧集團，領一樣時薪、沒加班費。

王先生說，之前每個月被要求要做到法定上限時數，月薪制，如果沒被排班滿法定上限時數，就會被倒扣月薪，但如果超時加班，不會領到1.33倍或1.66倍薪水，只會領到平常時薪。

他說，Comebuy為賺跨年期間業績，讓多名員工在過年期間加班超過12小時，工時最長的員工，從當天上午7時連續工作18小時到隔天凌晨1時關門，但連加班費都領不到。

王先生表示，提勞資爭議調解後，Comebuy就以公司業務緊縮為由解雇。

與會的交通大學科技法律學院助理教授邱羽凡說，最近很多公司搭一例一休順風車，讓勞工不能領加班費，並假承攬，相當不可取，呼籲追究雇主違法行為。

她說，以Comebuy為例，威顧如果根本沒派主管指揮監督、沒負擔工作安全、沒負責時間調度，代表威顧根本不存在。

邱羽凡表示，不是雇主用1張紙或命令就可宣布工作超過9小時後，雇主就是另一個人，這是脫法行為，要求相關單位清查威顧在勞動現場有沒有負擔雇主責任。1060303

(中央社)