飛馬座完美螺旋 中研院解開軌道秘辛
飛馬座經常出現在神話和占星學中，其中「飛馬座LL星」具有近乎完美的螺旋結構，更添神秘色彩。中央研究院和國際團隊合作，成功取得天文影像，並推導它是「橢圓」軌道的雙星系統。
上述發現刊登於「Nature Astronomy」期刊3月號，並獲選為封面故事，受到國際重視。
中研院天文及天文物理所博士金孝宣和國際團隊合作，以阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡(ALMA)，成功取得老年恆星飛馬座LL星的影像。
金孝宣表示，觀測影像極精細地呈現出飛馬座LL星外圍有螺旋殼層（Spiral-shell）的三維幾何結構，研究團隊看到此美麗影像，真的非常興奮，各種細節特徵有被呈現出來。
至於為何出現螺旋特徵？研究團隊推估，是飛馬座LL星不斷噴發氣體物質造成。飛馬座LL星處於恆星演化晚期的「紅巨星」階段，噴發大量的恆星風，將其表層氣體與塵埃吹向星際空間中，成為恆星周圍的「拱星(circumstellar)」物質。
金孝宣指出，10年前哈伯太空望遠鏡便曾拍到飛馬座LL星的影像，但當時照片是將三維結構投影在二維上，ALMA則是將三維立體結構完整呈現。
也因為ALMA的影像，研究團隊更清楚地瞭解飛馬座LL星周邊螺旋殼層氣體的空間分布和運動速度。金孝宣指出，科學家之前推測是雙星系統，導致如此不尋常的螺旋，ALMA影像進一步證實，的確是一顆巨星與旁邊的伴星相互繞行，調節噴發氣體的分布。
另外，研究團隊發現，雙星系統的螺旋結構其實不是圓形軌道，而是特別長的橢圓軌道，因為飛馬座LL星的螺旋殼層外觀可清楚看到分岔。
金孝宣表示，飛馬座LL星彷彿是大自然留下的清楚訊息，揭開中心恆星如何運動的真相。接下來，為了探索宇宙的奧秘，天文學家還要迎接許多挑戰。1060303
(中央社)
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