興航工會：勞資協商再破局將採法律途徑

復興航空勞資雙方今天進行第7次協商仍未果，會議主席提出補償新方案「加發2萬元」，讓雙方回去思考，預計1個月後召開第8次協商，若破局，工會將採法律途徑。

興航在去年11月22日無預警解散，逾千名員工頓時失業，北市勞動局召開多次強制協商，興航勞資雙方未達共識，今天進行第7次協商會議，雙方各派代表出席，整場會議約進行2小時，過程還算平和。

興航工會理事吳崇華表示，資方不接受前次主席所提方案「加發1.5個月薪資加工會會員每人10萬元行政費用」，連去年底在董事會決議、願按照「大量解僱勞工保護法」給付員工資遣費部分，也將重新考慮，要再請勞動部函釋。

吳崇華表示，主席今天再提新方案，即每名員工「加發2萬元」，他無奈的說，若興航願意接受此方案，工會願意考慮，被問及權益屢屢縮水時，他則苦笑「沒有辦法，這就是現實」。

吳崇華說，若資方在下次協商時不再考慮任何條件，工會將採取法律途徑，包括尋求勞資爭議仲裁、墊償基金等救濟管道。

興航去年12月19日召開董事會決議，12月2日被資遣員工，因離解散日11月22日只有10天，會依大解法另補50天工資給員工，以此類推，12月12日被資遣者，可補40天工資、12月22日被資遣者，可補30天工資。1060303

(中央社)