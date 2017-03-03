馬英九重返紐大 學弟妹擠爆教室

前總統馬英九今天重返碩士班母校紐約大學，與哈佛大學恩師孔傑榮一起與法學院師生話家常，細說從前，場面相當溫馨、「小馬哥」魅力依舊，兩岸留學生爭相合影留念。

這場由孔傑榮（Jerome Alan Cohen）任教的紐約大學亞美法律研究所主辦的「與台灣的前總統馬英九對話」（A Conversation with Ma Ying-jeou, Taiwan'sFormer President），學生擠爆教室，120個名額早已額滿，今天特別另闢教室供無法進入師生同步視訊。

看到台下近半是來自彼岸大陸留學生，馬英九再舉法、德兩大歐洲死敵，二戰後大規模學生交流計畫，並成為歐盟建立關鍵為例，強調交流愈早、愈多、愈好。希望兩岸青年更多交流，增進理解，年輕時成為好朋友，「兩岸未來一定會建立起和平的關係」。

馬英九還對40年前紐大留學生活娓娓道來，從回憶住在學校附近的第5街、第15街中餐館與妻子周美青辦婚宴，還有一度受傷，深知保險的重要性等；更歷數對他影響深遠的法學院課程及教授，其中國際法對日後從政影響深遠。

至於學生問到簽署兩岸服貿協議引爆太陽花學運爭議，馬英九辯護說，「很多人說我『出賣台灣』，但我只是『出賣』台灣的水果。」

他解釋，服貿協議主要幫助台灣服務業，政府先後辦過逾20場公聽會，媒體採訪台灣13所大學經濟系主任，12人支持，僅1人反對，「反對的人說，服貿協議將讓百萬勞工進入台灣。這是個謊言」。

馬英九還表示，中國大陸是難以忽視的重要市場，總統任內致力改善和中國大陸的關係，但當他卸任後，事情發生了很大改變。

2小時對話，「孔教授」及「馬教授」一問一答，無所不談，從釣魚台爭端，講到東、南海問題，從台灣司法改革，講到對太陽花運動反思，學生聽得意猶未盡，結束時蜂擁而上找「老馬哥」拍照留念，看得孔傑榮滿意微笑。1060303

(中央社)