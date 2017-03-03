詹啟賢造訪花蓮 喻兩岸關係如醫師用藥

國民黨主席參選人詹啟賢（中）3日拜訪花蓮市長魏嘉賢（右），提及兩岸關係時表示，目前仍以九二共識、一中各表為基礎，如同舊的、老的藥有效，除非有新的，為何要換。中央社記者李先鳳攝 106年3月3日

國民黨主席參選人詹啟賢今天拜訪花蓮縣政治人物尋求支持，提及兩岸關係時表示，目前仍以九二共識、一中各表為基礎，如同舊的、老的藥有效，除非有新的，為何要換。

詹啟賢上午在前總統府副秘書長賴峰偉、前國民黨花蓮縣黨部主委楊博仁等人陪同下，拜訪花蓮市長魏嘉賢，因同為醫界背景，雙方特別就醫療、長照交換意見。

魏嘉賢表示，近來陸客大幅減少，花蓮面臨觀光困境，原規劃的「醫療觀光」也被迫難產。

詹啟賢關心花蓮縣長照的推動，他說，未來可規劃外來遊客長照服務，尤其花蓮有養老環境優勢，加上受照顧者家人會來探視，帶來商機，銀髮經濟是未來趨勢。

媒體詢問詹啟賢，對前總統馬英九說「保留統一作為潛在選項」看法如何？

詹啟賢表示，馬英九說的統一前提內容為何？並不清楚無法回應。對兩岸關係看法，到目前為止，仍應以九二共識、一中各表為主。這個基礎雖然過去8年都如此，但也因為這樣，才能穩定發展。

詹啟賢說，很多人以為九二共識、一中各表講好多年，沒什麼了不起。可是請教他們，有什麼更好的方法來取代？好像也都說不出來。

「好比醫師面對病人，你這個病吃這個藥吃20年，每次都會好，可是卻說吃20年不想吃了。沒有新藥之前怎麼辦？」詹啟賢說，雖然舊了、老了，可是有效，除非有新的藥，大家可以來集思廣益。1060303

(中央社)