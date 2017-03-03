台中公園亂丟垃圾勸導期告結束 5日起開罰
台中公園是台中知名觀光勝地，一到假日遊客如織，但便當、菸蒂等垃圾量也因此大增，影響公園環境整潔。為此，台中市政府建設局已在公園內進行兩周假日勸導期，加強稽查公園周邊環境，預定5日起開罰，可處1200元以上6000元以下罰鍰。
為維護台中公園整體環境清潔，市府建設局已會同勞工局、警察局、衛生局、環境保護局及北區區公所於2月11、12日、18、19日，連續2周假日進行聯合稽查，共計開出15張勸導單，民眾亂丟垃圾的情況已減緩。但為確實嚇阻違規行為，避免台中公園每當假日過後就環境髒亂不堪，建設局3月5日起將依法開罰。
建設局長黃玉霖指出，3月4、5日、11、12日、18、19日、25、26日，市府將加強台中公園聯合稽查；另考量公園常有外籍人士到訪，建設局在勸導期與正式取締期間特別製作多國語言宣導單、告示牌，並增設臨時分類垃圾桶，希望不分國籍，所有到訪遊客都能共同維護公園環境整潔。
台中市公園及行道樹管理自治條例規定，公園禁止隨意拋棄果皮、紙屑、家庭垃圾或其他廢棄物，違者將處1200元以上6000元以下罰鍰。
(中時)
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