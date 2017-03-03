陸禁入食品化妝品名單 一堆知名台廠都上榜

我要評比

大陸國家質檢總局日前公佈今年首輪「未予准入的食品、化妝品名單」，在今年一月403批次因品質有問題或標籤不合格等原因而遭大陸拒絕入境的商品中，臺灣地區商品竟超過四成，大約170批次。

不合格的台灣產品當中，不乏許多臺灣知名大廠與品牌。如：三好米、中興米、新東陽豬肉酥、桂格燕麥片、大黑松小倆口御幸福禮盒、大茂黑瓜、愛之味素沙茶醬、德昌豆干、味丹納豆粉、維他露舒跑、福樂調味乳、海龍王食品、三點一刻茉香綠茶、白雪沐浴乳等。

(中時)