毒蟲變毒販罪加一等遭起訴

23歲林姓男子，染上毒癮又沒錢「拉K」，被藥頭吸收運毒，獲得免費K他命、毒咖啡包為報酬。去年8月他送貨到指定地點，在車上等買家時，因違規停車遭警方上前取締，意外查獲毒咖啡。台中地檢署偵結，依運輸三級毒品罪嫌起訴林男。

起訴書指出，藥頭「小偉」得知林男有吸食毒品習慣，去年8月27日晚間在大肚區沙田路上，委託林男送一批毒品送到台中市進化北路、永興街口，可得到報酬是一包K他命、一包毒咖啡包；告知他只要開車過去，自然會有人過來取貨。

3天後，林男依約開車到指定地點，帶著剩下的8包K他命、4包毒咖啡及1支手機，在路邊停車在車上等候，沒想到買家還沒來，先是警察敲車窗告知其違規停車。

林男起身時太過緊張，一包毒品掉在駕駛座上，被眼尖員警識破而查獲。林男在偵查中自白協助運輸毒品，檢方依運輸三級毒品罪嫌起訴。

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(中時)