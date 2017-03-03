團結創造雙贏 胡為真：陸應停止打壓台灣

陸軍上將胡宗南之子、前國安會秘書長胡為真，參與今日中時媒體集團與史記文化共同舉辦的「兩岸簽署和平協議論壇」。（圖/易繼中攝）

陸軍上將胡宗南之子、前國安會秘書長與總統府資政胡為真，今日早上在參與由中時媒體集團與史記文化共同舉辦的「兩岸簽署和平協議論壇」中呼籲，大陸應檢討並停止過去十多年來，對台灣在國際上的打壓和欺負，因為這才是造成台灣民眾對大陸關係疏離的主因。胡前資政更表示，兩岸應重新建立雖脆弱但有互信基礎的合作，藉此讓兩岸共同利益最大化，也能重新產生良性互動。

在今日的論壇中，胡為真作為主持人兼引言人，以自身長達30餘年的外交服務經驗和10多年國家安全經驗，對現在的政府提出建言。他提到，在馬前總統當政的時代，他很榮幸受邀進入兩岸和平重建的進程，而也在各方人士的奔走與努力下，順利制定且完成了多項有益於兩岸人民切身所需的協議。並在兩岸互信的基礎上，與日本、紐西蘭、歐盟、東協等無邦交國取得近期來最豐碩的外交與經貿成果，邦交國方面也維持穩定狀態。

由中國時報與史記文化事業所共同舉辦的兩岸簽署和平協議論壇3日舉行，淡江大學國際研究學院院長王高成（左起）、史記文化事業社長周世雄、中國大陸研究學會會長楊開煌、史記文化事業董事長鄭旗生、前國安會秘書長胡為真、中國時報副社長張景為、政大國關中心美歐研究所所長吳東野、國民黨大陸事務部主任黃清賢等出席。（圖/季志翔攝）

論壇主持人分別為胡為真前資政（圖左）與中國時報副社長張景為（圖右）。（圖/易繼中攝）

話鋒一轉，胡為真提到近日來對蔣中正前總統的評論，他認為，台灣現在得以在國際上立足生根，絕非一蹴可及，都是靠著我們的祖先和父母輩打拼而來。近日以來許多人在批評70年前的蔣中正先生，但不可抹滅的是，正是這位蔣先生打敗日本軍國主義，正是他讓台灣能透過一系列的政策和改變，包含土地改革、貨幣政策、國民義務教育等，讓這個寶島能愈來愈好。如今央行的黃金和故宮的瑰寶，更是在急難中從戰場上搶運而來，並讓台灣能保有自由、民主的一片天。

政大國關中心美歐所所長吳東野。（圖/易繼中攝）

史記文化出版社社長周世雄。（圖/易繼中攝）

同時，政大國關中心美歐所吳東野所長在報告中指出，近期媒體不斷苦口婆心地勸告政府，全面否定九二共識是危險的舉動。亞太區域安全，在今年初德國慕尼黑召開的國際安全會議上著墨甚多，同時有許多國際專家認為，相較於南海，兩岸的衝突才是亞太真正的問題。吳所長認為，大陸即將迎來十九大，若兩岸的局勢仍無法突破或改變，恐迎來新一波的制裁手段，大陸對台雖不會無端動武，但「武統」始終是中共官方的選項之一。然而這些變化，卻似乎不影響許多台灣青年的「信心」，從政大選研中心的問卷調查顯示，愈支持台獨的民眾，愈不認為兩岸會開啟戰端；縱使兩岸爆發軍事衝突，也相信美國會出兵協防。這樣強烈的「信心」，讓他真的感到害怕。

史記文化的周世雄社長則舉出80年代的合唱歌曲「明天會更好」為例，期盼兩岸青年未來能持續共同合作，也呼籲媒體與學界也要擴大合作，對於必須講和提醒的主題，都應該堅持表述並讓政府知道，唯有創造兩岸雙贏才能讓「明天更好」。

胡為真在論壇結尾中再次呼籲，當前執政的民進黨政府懸崖勒馬，不要讓對岸有任何擴大「武統」的可能性或機率。面對美國更不能存有過多的期盼與期望，美國所有的國家政策，都根基於自身的國家利益為最終出發點，從過去幾十年來的歷史來看，若非台灣自身的努力，美國何以會願意協助台灣？同時，我們必須讓更多台灣的年輕一代，更了解當前大陸局勢和發展，尋求團結合作、期盼明天會更好。

(中時電子報)