心靈暢銷書作者麥克費屈曼 週末屏東演講

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心靈暢銷書「鑽石切割師」作者Michael Fischman（麥克．費屈曼），5日、6日將在屏東環球購物中心及屏東大學進行簽書會及演講。

這是費屈曼首度來台巡迴演講，演講中將帶來傳承7000多年的古老印度生命智慧及瑜珈呼吸技術，並教導民眾如何紓解情緒壓力，經驗深度的內在平靜，分享翻轉人生的智慧。

費屈曼將於北中南各地進行12場巡迴公益講座，屏東地區5日下午3時至5時在環球購物中心1樓活動區進行簽書會，6日下午3時20分至5時50分在屏東大學屏商校區行政大樓8視訊教學中心進行「喚醒生命的潛能」演講。

費屈曼近作「鑽石切割師」在紐約時報暢銷書排行榜第1名，中文版於去年10月上市，即入選博客來「心靈宗教類」書籍暢銷書排行榜第1名，及2016年度「心理勵志類」百大書籍。1060303

(中央社)