中國願以換地解決邊界爭議 印度反對

前中國國務委員戴秉國最近建議，中方願讓出西藏高原西部阿克賽慶（Aksai Chin）地區，交換印度交出阿魯納查省達旺鎮（Tawang），解決雙方邊界領土爭端。

「印度時報」（Times of India）今天報導，上述建議是戴秉國在北京受訪時所提出，他曾任中國外交部副部長、國務委員，且在2013年退休前，領導中國特別對話小組與印度交涉達10多年。

報導指出，身為中共退休高幹，又曾任中國外交事務高階主管官員，不可能在訪談中提出如此敏感的提議，除非他的言論已獲中共高層批准，因此應該被認真對待。

但印度尼赫魯大學（JNU）國際關係學院東亞研究所教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）認為，對印度來說，這種所謂的土地交換是不可能的，「阿魯納查省（Arunachal Pradesh）一直是印度的一部分」。

達旺鎮位於西藏高原東南，中國和印度都堅稱擁有此地的主權，但中國在1962年的中印戰爭後退出這個地方，目前在印度控制之下。

達旺存在許多藏傳佛教寺院，第6世達賴喇嘛也在達旺出生，是藏傳佛教的重要地點。報導認為，中國如果控制達旺鎮，將控制藏傳佛教中心。

謝鋼指出，戴秉國提議，中國作為交換，願從中印爭議西段邊界的阿克賽慶高原往回撤100公里，建立非軍事區。但印度反對，因為根據地形，印度很難在此地區占有戰略高度，但這對中國來說非常容易進行。而且，在討論過程中，中方也拒絕做出任何保證。

中印在藏南邊界發生領土糾紛，是英國殖民印度時留下來的問題。英國殖民政府趁中華民國1912年建立之初，中國還在內亂，私自壓迫並與西藏地方政府簽訂條約，劃設「麥克馬洪線」（McMahon Line），把屬於西藏一部分的藏南地區割讓給英屬印度。

印度獨立後聲稱繼承英殖民政府所有權利，但這項由西藏地方政府簽署的條約，不被中華民國中央政府承認，也不被中共政權承認。1060303

(中央社)