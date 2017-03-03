小模遭姦殺棄屍 鄰居稱她活潑有禮

22歲陳姓小模遭姦殺棄屍。（翻攝自臉書）

22歲陳姓小模遭姦殺棄屍。（翻攝自臉書）

22歲陳姓小模租屋處外觀。（葉書宏攝）

24歲性侵通緝犯程宇透過22歲女友梁思惠，1日中午將22歲閨蜜陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場。

據了解，遭殺害的陳姓外拍小模在網路中小有知名度，臉書追蹤人數破5萬人，獨自居住在新北市板橋區某公寓出租套房。

租屋處旁的餐飲店老闆得知小模遇害相當驚訝，他說，小模大約去年聖誕節左右搬來，相當活潑、健談，感覺是個開朗的女孩，見人都笑咪咪、有禮貌，都是一個人來吃。飲料店老闆則說，小模幾乎都有每天來買飲料。

(中時)