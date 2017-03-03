中市加強校園反毒 反毒劇場巡迴列車開跑
為強化反毒教育、營造無毒校園，台中市政府教育局「深化紫錐花校園反毒劇巡演-《十分的代價》劇場表演宣導」巡迴列車今天（3日）在西屯區惠來國小展開，陸續將開往西屯區永安國小、東勢區新成國小、大道國中及向上國中等10所學校，透過生動活潑的戲劇演出，以寓教於樂的方式建立青少年反毒正確觀念。
教育局表示，反毒劇場《十分的代價》故事以輕鬆幽默的相聲呈現，描述若將人的情緒劃分成1到10分，吃美食是5分，和朋友出去是6分，而吸毒可達10分，但享受完這10分後，必須付出的代價卻遠遠超過這10分，因此千萬不可吸毒。
教育局長彭富源表示，反毒必須以最靠近學生的思維來喚起學生的共鳴，《十分的代價》在歡笑中提醒著大家，毒品真的碰不得，這種幽默又不失警告意味的呈現方式，深受學生們喜愛。
市府長期推動防治毒品不遺餘力，不僅成立毒品危害防制中心整合反毒資源，結合地檢署、醫療院所及民間團體的力量，建立聯繫、協調、轉介及追蹤輔導的反毒網絡，也召開跨局處「防制毒品進入校園」專案會議，共同防制學生遭受毒品危害。
在市府的努力下，105年台中市轄屬在學生涉毒個案數與104年相較減少7%，而今年1月輔導戒毒成功比率與去年同期相比也提升25%。此外，市府毒品防制及個案關懷追蹤輔導成效更獲得行政院肯定，去年獲頒「全國反毒有功團體績優單位」，是全國唯一獲獎的政府單位。
彭富源強調，未來將持續努力推廣校園防毒，並提供青少年就學、就業、就醫、就養等多元服務，營造安全無毒的生活環境。
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(中時)
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