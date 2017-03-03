網拍女模棄屍案 友人哀悼痛罵閨密

不幸遭殺害棄屍的23歲楊姓小模，在網路、外拍界小有名氣，被網友封為素人正妹，臉書上有5萬多人追蹤，楊女的父親曾告誡她外拍工作危險，沒想到1日中午赴約竟不幸遇害。

楊女1日出門前，還開心地更換臉書上的大頭貼，然後搭乘捷運到後山埤站與程嫌見面，不料，程嫌竟將她誘騙到附近的廢棄商場，強盜、性侵後殺害棄屍，並將楊女的皮包丟棄在捷運站的垃圾桶，與梁姓女友搭高鐵逃到台中。

警方調查，程嫌的母親就住在大樓樓上，所以程嫌很了解當地環境與地形。楊女不幸遇難的消息傳開後，許多朋友難過地在她臉書上留言，並痛罵涉嫌設局陷害的梁姓閨密及程嫌。

(中時)