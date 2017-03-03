外拍陷阱多 女模：一定要有人陪同
陳姓女模到南港區地下廢棄商場外拍遭勒斃劫財，台北市警方與模特兒許薇安今天表示，外拍最易出事，不論是否為熟人，一定要有人陪同，並事先了解拍攝確切地點、攝影師人品等。
台北市政府警察局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，女友為22歲梁姓女子，梁姓女子結識陳姓女子約2年。程姓男子日前利用女友聯繫陳姓女子，假藉有外拍工作，誘騙陳姓女子到一處廢棄商場，徒手勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。
台北市警方表示，類似案發地點等人煙稀少的地方，千萬避免單獨前往，尤其是女生，現場沒監視器又無目擊證人，將增添追查難度；如果必須前往，建議告知身旁親人、友人與誰赴約、確切地點及時間，隨身攜帶警報器，手機鎖定在110，發生危險時可立即通報警方。
北市警方說，就算再熟的朋友邀約，一樣不能掉以輕心，不少社會案件都是友人所為，多分警戒心多分保障。
許薇安表示，外拍攝影師不少人是「披著羊皮的狼」，現在業界流行「互惠外拍」，攝影師拍攝幾組照片後，交給女模當拍攝費，有些攝影師會趁機吃豆腐甚至性侵，加上多數女模年紀偏小，很容易吃虧。
她說，外拍前一定要知道確切拍攝地點，並要求攝影師提供作品及曾與誰合作等資歷，方便探聽人品，到場時也一定要找人陪同，才能降低風險。1060303
(中央社)
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