原住民傳統領域排除私有地 立委盼修改

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原住民委員會日前公布「原住民族傳統領域劃設辦法」，不過卻排除私有地引起爭議，多名立委今天在原民團體記者會中指出，原民會應該承認錯誤，修改相關辦法。

原住民族轉型正義小教室今天舉辦立法委員看現行「原住民族傳統領域劃設辦法」記者會，會中包含立委鄭天財、高潞．以用及林昶佐等人都到場參加。

對於劃設辦法排除私有土地，高潞．以用強調，將會造成連鎖效應，讓花東原民土地流失，屆時東海岸的大型開發案，例如都蘭灣黃金海休閒渡假村等，原民就無法行使知情同意權。

高潞．以用表示，劃設辦法是行政命令，原民會可以依照職權自行修改。立委鄭天財也指出，不管是原基法或是當初的草案，都沒有限於公有土地，卻在經過行政院協調之後，才冒出公有土地4字。

鄭天財也呼籲應該修正原基法第20條，並成立法定機關來處理「不當國產」，來調查與處理原民傳統領域。1060303

(中央社)