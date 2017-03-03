南韓代總統：關注中國反制薩德措施

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南韓代總統黃教安今天在首爾國務總理官邸召開黨政高層會議時稱，將繼續關注中國反制南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的措施，加強與中國溝通，適時採取必要對策。

南韓聯合新聞通訊社引述黃教安強調，南韓部署「薩德」是保護國家人民免受北韓核彈威脅的自衛措施，是正當防衛所必需，不針對任何第3國。

黃教安說，樂天既已簽協議為「薩德」出地，政府將與美方繼續磋商確保按原計畫走完供地、環評等部署「薩德」的程序。

黃教安指出，金正男遇刺案充分暴露金正恩政權慘無人道、慘絕人倫，冒國際法之大不韙悍然動用化武殺人，警示世人除核武外，北韓還有發動生化恐襲的風險。

他說，南韓政府將與馬來西亞密切合作徹查真凶，並號召全民警惕北韓再度伺機挑釁，防範北韓暗殺投誠南韓的北韓人士。1060303

(中央社)