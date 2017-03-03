血汗動物咖啡館 可愛背後看不到的真相
在日本，以貓頭鷹為號召的動物咖啡店「貓頭鷹之里」（Owl Village）如雨後春筍般崛起，這種在日本被視為幸運象徵的動物，在店裡在顧客的逗弄下，毛澎澎地豎了起來。
不過，路透社與加拿大環球新聞（Global News）網站報導，動物保護人士指出，這些大多數日子都被預約一空、充滿小孩愉悅尖叫聲的咖啡店背後，潛藏的是這種夜行鳥類被照護不周，瀕臨危險的黑暗故事。
東京「動物權中心」（Animal Rights Centre）的岡田千尋（Chihiro Okada，音譯）表示，光造成貓頭鷹的自然睡眠循環混亂與把牠們綁在棲息物上，也就是這許多咖啡店正在做的，就足以構成動物虐待。
岡田進一步說：「當人們想到動物虐待時，想到的是踢或打動物，但不僅是這樣。」
「把動物限制在1個狹小的空間肯定是某種形式的虐待，把牠們像商品一樣展示對牠們來說也是種充滿壓力的環境，牠們無法自由移動與飲食。」
從貓到山羊，甚至鷹隼到刺蝟，日本的咖啡店拿動物作為噱頭已蔚為1種吸引觀光客的潮流，但很多店對待動物的方式備受動保人士批評。
對貓頭鷹這種通常在廣闊野外夜晚進行補食的鳥類來說，狀況格外艱難，牠們敏銳的聽覺與視覺，讓牠們對擁擠的咖啡店明亮與吵雜的環境難以適應。
所以，動保人士指出，許多貓頭鷹都出現官能性行為問題，例如拔自己的羽毛、跺步或滾來滾去。
但這些問題短期內似乎看不到解決可能，因為近幾年來，這些態度輕忽的咖啡店仍大幅增加。
岡田說：「讓我們格外震驚的是，我們發現1家貓頭鷹咖啡1年死掉的貓頭鷹高達7隻。」（譯者：中央社許湘欣）1060303
(中央社)
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