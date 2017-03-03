薩德發酵 北京供應商擬停止供貨樂天
薩德入韓引起中國大陸網民公憤，北京超市供應企業協會也加入「圍堵」。北京商報報導，120多家供應商認為樂天超市在大陸收取上架等費用過高，建議停止向樂天供貨並追討貨款。
報導說，這120多家供應商聯合發起的倡議書提到，經協會不完全統計調查，樂天超市在中國大陸違規收取高額上架費等高達人民幣近百億元（新台幣近460億元），嚴重違反「零售商供應商公平交易管理辦法」。
北京超市供應企業協會會長姚文華表示，協會已有近5成供應商會員聯合發起倡議書，多數供應商都表示樂天超市收費過高，建議樂天超市所有供貨商即日起停止向樂天超市供貨，並立即追討貨款。
面對供應商的指控，北京商報聯繫樂天瑪特超市，但截至發稿，樂天瑪特總部櫃台、投訴的電話均無人接聽。
北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，從商業角度來說，收取上架費屬於合理範疇。不過，過高的上架費是不應該的，應該應用相應的法規條例來約束這樣的行為。
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，中國大陸官方強烈反對。這件事連日激起大陸民眾的民族主義，樂天瑪特超市成為攻擊箭靶之一。1060303
(中央社)
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