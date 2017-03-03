保障訴訟權 法務部盼檢察機關預算入憲
國民黨立委張麗善今天指出，地檢署多年以「平信」寄送開庭通知等司法文書，恐影響民眾訴訟權。法務部專委黃淑媛說，無法寄掛號是因預算不足，盼修法將檢察機關預算入憲。
國民黨團副書記長蔣萬安、立委張麗善、吳志揚今天在立法院召開「檢察官傳票送達是義務，司法改革要從基礎做起」記者會。
張麗善指出，地檢署以可節省郵資為由，多年來以「平信」寄送開庭通知、傳票等涉及當事人權利義務的司法文書，造成當事人常未收到或不知道，而影響訴訟權的行使。
與會的鈺盛法律事務所律師張宜斌指出，曾遇到民眾接到以平信寄送傳票，但已逾應到案日期，恐被檢察官拘提，雖有些檢察官不會第一次不到庭就拘提，但這情況不應在法治國家發生，盼法務部編足預算，比照法院用掛號寄送相關重要的司法文書。
蔣萬安說，用平信寄送訴訟相關信件會衍生許多問題，如民眾可能會懷疑是詐騙而不予理會，碰到郵務繁忙時還可能會寄丟，當事人未收到通知不到庭，檢察官就要擇期再開偵查庭，也會造成司法資源的浪費。支持法務部編列相關經費來編列，以掛號寄送司法文書。
與會的法務部專門委員黃淑媛說，檢方無法全部寄雙掛號是因預算不足，行政院給法務部預算有限，又因財政困難逐年減編。民事案件法院寄可雙掛號寄送是因郵資由當事人付，且司法院預算受憲法保障，法務部盼能將檢察機關預算入憲，盼立法院修法幫忙。
而與會的法務部檢察司科長紀致光表示，若2012至2016年所有的司法文書都以雙掛號寄出，所需經費高達約新台幣4億4000多萬元，但法務部在這5年內所編的相關預算只有約1億9000多萬元，還不到所需的一半。1060303
(中央社)
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